Череповецкая «Северсталь» обыграла челябинский «Трактор»

Игра «Северстали» с челябинским «Трактором» прошла накануне в Челябинске в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева открыли счёт в первом периоде после курьезного гола. Вратарь «Северстали» Доминик Фурх хотел забрать шайбу за воротами, но она, ударившись о борт, отлетела прямо на клюшку соперника, и тот отправил ее в пустые ворота.

Череповчанам удалось сравнять счёт в начале второго периода после гола Картера Эштона. После этого игрок «Северстали» Александр Петухов в течении трех минут ещё дважды забросил шайбу в ворота соперника, но оба раза гол был отменен. В первом случае после видео-повтора судьи посчитали, что было положение вне игры, во втором усмотрели игру высоко поднятой клюшкой.

Счёт 1:1 продержался до конца основного времени матча, и игра перешла в овертайм, а потом в серию послематчевых буллитов. Счет 2:1 в серии послематчевых штрафных бросков и 2:1 в матче. Победную шайбу за череповчан забросил Джефф Кинрейд.

16 февраля команды встретятся в Череповце.