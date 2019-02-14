Жители Вологодской области в 2018 году взяли 15 тысяч ипотечных кредитов на 21,5 млрд рублей

Жители Вологодской области в 2018 году оформили почти 15 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 21,5 млрд рублей. При этом, как отмечают в региональном отделении Центробанка, по сравнению с 2017 годом объем полученных жилищных кредитов вырос на 36,8% или на 5,8 млрд рублей.

В результате объем задолженности по ипотечным кредитам на 1 января 2019 года составил 47,6 млрд рублей. За 2018 год ипотечный кредитный портфель увеличился на 11,7%.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в 2018 году была 9,54%, что на 1,1 процентных пункта меньше, чем в 2017 году.

Отметим, что активный рост ипотечного кредитования в прошлом году отмечался и в целом по стране – в 2018 году было выдано 1,5 млн кредитов на 3 трлн рублей, что на 49% больше, чем в 2017 году. Ипотечный кредитный портфель российских банков за 2018 год вырос на 23,9% - до 6,4 трлн рублей.