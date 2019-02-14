Найден подрядчик на строительство конно-спортивного комплекса в Череповце

В Череповце завершился аукцион на право строительства в Зашекснинском районе конно-спортивного комплекса. Возводить объект будет «Конно-спортивный клуб «Мечта», сообщает сайт мэрии Череповца.

- Будет несколько корпусов: административно-бытовой, конюшни, манежи с трибунами, инфраструктура для тренировок и соревнований, парковки. За две недели заключим соглашение на предоставление права строительства, еще 10 дней отводится на заключение договора аренды. После этого предприниматель сможет начать работы, — рассказала начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территорий управления экономической политики мэрии Череповца Елена Смирнова.

Предполагаемый объем инвестиций в объект - 81 миллион рублей.

- 81 миллион - это условия конкурса. Думаю, объект будет стоить в два раза дороже, - рассказал директор ООО «Конно-спортивный клуб «Мечта» Денис Дмитриев. - Мои дети занимаются конным спортом, у меня конюшня в Ирдоматке - этот вид деятельности мне близок и понятен. Это будет современный, удобный комплекс для занятий, не частный клуб, а комплекс, в котором дети смогут достойно заниматься. Уже есть эскизные проекты, я знаю, как все должно выглядеть. Год мы взяли на рабочее проектирование, согласование и экспертизу.