Три детсада в Вологде оборудуют для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году

В 2019 году в Вологде три детских сада приспособят для детей с ограниченными возможностями здоровья, сказал мэр Вологды Сергей Воропанов. Формирование безбарьерной среды запланировано в детских садах №57 и 86 и, а также в школе-детском саду № 98 «Хрусталик».

- Речь идет об установке пандусов, создании специальных санитарных и сенсорных комнат, расширении дверных проемов. На эти цели муниципалитетом выделено 1,5 млн руб. в рамках софинасирования по программе «Доступная среда». Кроме того, в тех новых детских садах, которые мы строим, будет сразу решен вопрос по доступности: там будут пандусы и будут лифты, - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, в 2018 году современное оборудование для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья появилось в детсаду № 111 Вологды. В рамках программы «Доступная среда» там была оборудована сенсорная комната, которая помогает детям успокаиваться, расслабляться, а также развивать мелкую моторику. В комнате психологической разгрузки есть сухой душ и сухой бассейн, воздушно-пузырьковая колонна, стол-мозаика, подсвечивающий стол с песком, а также множество различных тактильно-развивающих панелей.

В конце 2018 года в учреждении был оборудован специальный учебный кабинет, а также перед входом в детский сад установлен пандус, расширены дверные проемы, убраны пороги, оборудована санитарная комната с учетом требования для маломобильных групп населения.

Напомним, что согласно федеральному законодательству все учреждения должны быть доступны для детей с с ограниченными возможностями здоровья.