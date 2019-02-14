В России приставы не смогут взыскивать долги с социальных пособий

Закон, исключающий возможность взыскания долгов с социальных выплат, одобрили накануне в Совете Федерации, сообщает «Российская газета».

Запрет на взыскание действует и сейчас, но зачастую приставы не знают источников поступления средств на счет должника и производят их списание.

«В связи с этим в процессе принудительного исполнения судебных актов возникают ситуации, при которых после обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, выясняется, что они относятся к доходам, на которые не может быть обращено взыскание», - отмечается в сопроводительных документах.

Чтобы исключить такие ситуации, закон обязывает работодателя указывать в расчетных банковских документах специальный код для социальных выплат. Порядок указания этого кода установит Банк России. Банки, обслуживающие должника, будут учитывать характер дохода при исполненнии закона "Об исполнительном производстве".

Заодно авторы документа расширили перечень выплат, на которые не может быть обращено взыскание. Теперь в него входят также денежные средства, «выделенные пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости или в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвычайной ситуации причинен вред различной степени тяжести».

Приставы также не имеют права взыскивать долги с сумм, выплачиваемых на возмещение вреда, причиненного здоровью, различных компенсационных и единовременных выплат, социальных пособий, в том числе - гражданам, имеющим детей. К таким выплатам относится и материнский капитал.

После того, как закон подпишет президент, он ступит в силу с 1 июня 2020 года.