В Череповце приставы разыскали иконописца, который задолжал алименты на троих детей

В Череповце приставы разыскали должника по алиментам. Мужчина – иконописец, но в данный момент нигде не работает и, как он сказал сотрудникам УФССП, «ищет себя».

Алиментщик некоторое время назад развелся с женой и обязан выплачивать ей суммы на содержание троих детей: восьми, пяти и двух лет. Известно также, что сначала он жил в Череповецком районе, потом переехал в Липин Бор, где работал иконописцем при храме. В октябре 2018 года он уволился, сейчас живет в Череповце у друзей, а прописан в Ферапонтово и не трудоустроен.

- Долг алиментщика составляет 95 тысяч, мужчина был удивлен, что на период отсутствия работы долг продолжает расти и не замораживается. О центре занятости, по его словам, не слышал, не знал, что такая организация вообще существует, - рассказали Newsvoв пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

Приставы составили на мужчину протокол по административной статье «Неуплата средств на содержание детей». Алиментщику грозит штраф или арест, наказание ему назначит суд.