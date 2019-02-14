В Череповце пропала 8-летняя школьница

В Череповце пропала 8-летняя Анастасия Смирнова.

13 февраля около 7:30 утра девочка ушла в школу № 28 из дома по улице Краснодонцев, 34, но после уроков она пропала. Вечером ее видели рядом с домом на Тимохина, 7а, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Приметы девочки: на вид 10 лет, рост 125 см, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серые. Была одета: в бордовую вязаную шапку без помпона, зимнюю куртку с узором, на белом фоне контрастный рисунок из цветов, фиолетового, розового и белого цветов, длиной до середины бедра, черные болоневые зимние штаны, черные сапоги с желтым рисунком (дутыши). Под верхней одеждой школьный сарафан. При себе имела рюкзак розового цвета с изображением мультипликационных персонажей «Феи Винкс».

Всем, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просьба сообщать по телефонам дежурной части: 57-32-50; 67-14-01, 67-14-52, 02, 112