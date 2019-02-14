Житель деревни в Бабаевском районе украл бензопилу, а деньги от ее продажи потратил на выпивку

В Бабаевском районе полицейские раскрыли кражу бензопилы из частного дома. Инструмент пропал из дома жителя деревни Пожара. Ущерб пенсионер оценил в 8 тысяч рублей.

- Полицейские выяснили, что пропажу инструмента, хранившегося за печкой, хозяин заметил не сразу. По деревенской привычке пенсионер, уходя из дома, часто не закрывал дверь на замок, а просто подпирал палкой, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый 43-летний житель соседней деревни.

Мужчина рассказал, что похищенную бензопилу продал, а вырученные средства потратил на алкоголь. Полицейские изъяли инструмент у покупателя и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).