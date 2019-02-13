На «мусорном» митинге в Вологде выступят против вывоза отходов на полигон в Пасынково из других районов области

13.02.2019 [Общество]

Участники митинга против повышения платы на вывоз мусора выступят против своза отходов на полигон в Пасынково из других районов Волгодской области.

- Этот полигон строился 27 лет и принадлежит муниципальному образованию «город Вологда» на праве собственности.Нам обещали, что его ресурса хватит городу на 100 лет. Однако региональные власти решили использовать его для половины области.И, соответственно, через несколько лет надо будет строить новый полигон ТКО.Мы считаем, что это не правильно и полигон должен использоваться именно для вологжан, которые оплатили его строительство, - пишет в своем блоге руководитель движения «Вместе» Евгений Доможиров.

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Напомним, митинг состоится 16 февраля в гайд-парке на улице Воровского в Вологде. Начало в 14 часов. На этот раз организаторами акции выступят разные политические силы - партии КПРФ, «Яблоко» и общественное движение «Вместе».

Первоначально акцию в гайд-парке собиралось проводить только «Вместе», а КПРФ подавали заявку на митинг на площади Свободы. Однако городские власти отказали коммунистам в этой площадке в центре Вологды, предложив провести публичное мероприятие … возле магазина «Элма» в 5 микрорайоне. После этого было принято решение о проведении совместного митинга на улице Воровского.

Тэги: вывоз мусора

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