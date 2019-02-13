В Череповце пройдут бесплатные фотовыставка и лекция о японской деревне Аинокура

13.02.2019 [Общество]
В Череповце пройдут бесплатные фотовыставка и лекция о японской деревне Аинокура

Познакомиться с уникальным стилем жизни японской деревни Аинокура и русского села Ненокса приглашает Центральная  городская библиотека им. В.В.Верещагина.

Фотовыставка «Уникальный стиль жизни деревни Аинокура» журналиста Натальи Ушаковой начнет работу сегодня в 18 часов. Экспозицию можно посетить по 11 марта.

Узнать интересные факты о японской деревне Аинокура и русском селе Ненокса приглашает библиотека им. В.В.Верещагина в Череповце. Фотовыставка «Уникальный стиль жизни деревни Аинокура» журналиста и путешественника Натальи Ушаковой откроется сегодня в 18 часов в холле библиотеки на первом этаже в рамках перекрестного Года культур России и Японии.

Автор экспозиции Наталья Ушакова проведет для желающих лекции и экскурсии по выставке.

14 февраля в 18 часов всех желающих приглашают на лекцию " Сохранение традиций. Уникальные стили жизни японской деревни Аинокура и русского села Ненокса". 11 марта в 16:30 состоится авторская экскурсия по выставке. В этот же день в 18 часов Наталья прочитает лекцию "Японская женщина в прошлом и настоящем".

Экспозиция будет работать по 11 марта. Вход бесплатный.

Справка

Два десятка домов Аинокуры, построенные в стиле гассё-дзукури (гассё – сложение рук, как для молитвы) признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура этих домов – результат мудрости и находчивости селян, которые учитывая специфику климата данной местности, построили дома с островерхими крышами, чтобы зимой тяжёлый снег соскальзывал с них. Брёвна из кедра соединяли веревками из плюща или соломы, что обеспечивало большую прочность, чем при использовании гвоздей или железных скоб. Пропитываясь дымом и сажей от традиционного японского очага ирори, веревки становились прочнее стали. Островерхие крыши домов покрывали 60-сантиметровым слоем высушенной травы кая. Продуманность конструкций, качество работ и материалов так высоки, что спустя столетия в этих домах продолжают жить потомки строителей. 

(информация с сайта gosobzor.ru)

Тэги: выставки, Япония
Фото с афиши выставки.

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