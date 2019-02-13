В Шексне подростка, истязавшего 10-летнего мальчика в больнице, приговорили к условному сроку

13.02.2019 [Происшествия]

В Шексне вынесли приговор подростку, истязавшему 10-летнего мальчика в больнице.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2017 года в Шекснинской районной больнице. Следствием и судом установлено, что 16-летний подросток неоднократно наносил побои и бросал вещи в находящегося вместе с ним на лечении 10-летнего мальчика.

- Как выяснилось, ребенок был настолько напуган, что не смел никому рассказать о происходящем, пока при выписке у него родители не обнаружили оставшиеся следы побоев. В адрес руководства медицинского учреждения следователи внесли представление об устранении причин и условий совершения преступления, по результатам рассмотрения которого заведующий отделения, где проходил лечение мальчик, был привлечен к дисциплинарной ответственности. Подростку приговором суда назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщает региональное следственное управление. 

Как сообщалось ранее, в ходе следствия 16-летнего подростка заподозрили в совершении еще одного преступления. По мнению следователей, в середине декабря 2016 года он пришел к лодочным гаражам на берегу Шекснинского водохранилища, залез в один из них и украл туристическую палатку и рыболовный ящик. Ущерб был оценен в пять тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по п. « «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование его также завершено, материалы переданы в суд.

Тэги: подростки, жестокость, дети, приговор

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