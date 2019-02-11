В Вологде объявили конкурс на лучший проект арт-пространства возле драмтеатра

11.02.2019 [Общество]

Департамент культуры и туризма Вологодской области объявил конкурс  на разработку проекта арт-пространства возле драматического театра.

- Конкурс проводится с целью выяснения мнения и привлечения внимания горожан к решению вопроса оформления территории, прилегающей к зданию театра, выявления лучших идей из числа проектов, представленных на конкурс путем интернет – голосования. Конкурс направлен на улучшение облика города, создание полезного и креативного пространства, необходимого городу, горожанам и театру, - говорится в положении о конкурсе.

Прием заявок продлится до 28 февраля. На втором этапе конкурсная комиссия отберет лучшие идеи. Позднее эти проекты примут участие в онлайн-голосовании на сайте cultinfo.ru с 2 по 13 марта. Победителя по итогам голосования и оценки проектов определит комиссия 15 марта.

Материалы для участия в конкурсе принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 12:30 и с 13.30 до 17.00 по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 6, 4 этаж (приемная), либо на электронную почту depcult@gov35.ru.

Тэги: Драмтеатр, благоустройство

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