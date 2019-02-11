В центре Вологды иномарка врезалась в сугроб снега и перевернулась

11.02.2019 [Происшествия]
В центре Вологды иномарка врезалась в сугроб снега и перевернулась

В Вологде «Фольксваген» врезался в сугроб на улице Бурмагиных и перевернулся. ДТП произошло в ночь с 9 на 10 февраля возле дома №52А.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, 22-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Воровского в сторону улицы Слободской, не справился с управлением, «допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием».

В результате аварии молодой человек, управлявший «Фольксвагеном», получил ушибленную колото-резаную рану лица и травму глаза, госпитализирован в офтальмологическую больницу.  Кроме того, 22-летний передний правый пассажир с сотрясением головного мозга был госпитализирован в городскую больницу №1.

Тэги: снег, ДТП
Фото областного УМВД

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