В центре Вологды иномарка врезалась в сугроб снега и перевернулась

В Вологде «Фольксваген» врезался в сугроб на улице Бурмагиных и перевернулся. ДТП произошло в ночь с 9 на 10 февраля возле дома №52А.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, 22-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Воровского в сторону улицы Слободской, не справился с управлением, «допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием».

В результате аварии молодой человек, управлявший «Фольксвагеном», получил ушибленную колото-резаную рану лица и травму глаза, госпитализирован в офтальмологическую больницу. Кроме того, 22-летний передний правый пассажир с сотрясением головного мозга был госпитализирован в городскую больницу №1.