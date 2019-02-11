В выходные два человека погибли на пожарах в Вологодской области

Женщина и мужчина погибли на пожарах в Вологодской области в ночь с 9 на 10 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Первый пожар произошел в деревне Михайлово Череповецкого района. Сообщение о возгорании в частном деревянном доме на улице Центральной поступило в 21.51. Пожарные прибыли на место в 22.28, ликвидировать пламя удалось спустя час, но постройку спасти не удалось – она полностью сгорела. При разборе завалов на месте обнаружили тело 63-летней хозяйки дома. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшей пенсионерки.

Еще один пожар с погибшим произошел в деревне Горка Грязовецкого района. Сообщение о возгорании поступило в 2.30 уже 10 февраля, пожарные прибыли на место в 3.20. Ликвидировать последствия пожара удалось только к 5.30. Пламя полностью уничтожило кровлю дома, повредило внутреннюю и внешнюю отделку. На месте было обнаружено тело мужчины. Его личность, а также причины возгорания устанавливаются.