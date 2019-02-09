В 2019 году в Вологду должны закупить 25 низкопольных автобусов по 8 млн рублей каждый

В июне в Вологде появятся 25 новых автобусов. Об этом губернатор Олег Кувшинников заявил накануне в ходе градостроительного совета. Отметим, что нехватка автобусов в Вологде наблюдается уже несколько лет. Кроме того, сейчас многие из них пускают на маршруты с нарушением федерального законодательства – они не приспособлены для маломобильных групп пассажиров.

Деньги на покупку 25 низкопольных автобусов на газомоторном топливе – около 200 млн рублей - обещают направить из областного бюджета. Каждый будет вмещать до 109 человек.

Судя по этим кратким характеристикам, это будут автобусы, подобные закупленным в Вологду год назад. Напомним, в январе 2018 года Newsvo рассказал, как из городского бюджета потратили на покупку 10 НЕФАЗов 54,6 млн рублей вместо 44,6 млн рублей. Куда ушла разница в 10 млн рублей, осталось загадкой.

На этот раз каждый автобус обойдется бюджету области в 8 млн рублей. При этом, например, в прейскуранте торгово-промышленной компании «Автомагнат» цена низкопольных НЕФАЗов варьируется от 5,4 до 7,7 млн рублей (см. скриншот).

Как сообщает администрация Вологды, в 2017 году на маршруты вышли порядка 30 новых автобусов, столько же в 2018-м (из них те самые 10 газомоторных), еще порядка 20 машин разной конфигурации вывели на линии частные перевозчики.