В 2019 году в Вологду должны закупить 25 низкопольных автобусов по 8 млн рублей каждый

09.02.2019 [Общество]

В июне в Вологде появятся 25 новых автобусов. Об этом губернатор Олег Кувшинников заявил накануне в ходе градостроительного совета. Отметим, что нехватка автобусов в Вологде наблюдается уже несколько лет. Кроме того, сейчас многие из них пускают на маршруты с нарушением федерального законодательства – они не приспособлены для маломобильных групп пассажиров.

Деньги на покупку 25 низкопольных автобусов на газомоторном топливе – около 200 млн рублей - обещают направить из областного бюджета. Каждый будет вмещать до 109 человек.

Судя по этим кратким характеристикам, это будут автобусы, подобные закупленным в Вологду год назад. Напомним, в январе 2018 года Newsvo рассказал, как из городского бюджета потратили на покупку 10 НЕФАЗов 54,6 млн рублей вместо 44,6 млн рублей. Куда ушла разница в 10 млн рублей, осталось загадкой.

На этот раз каждый автобус обойдется бюджету области в 8 млн рублей. При этом, например, в прейскуранте торгово-промышленной компании «Автомагнат» цена низкопольных НЕФАЗов варьируется от 5,4 до 7,7 млн рублей (см. скриншот).

Как сообщает администрация Вологды, в 2017 году на маршруты вышли порядка 30 новых автобусов, столько же в 2018-м (из них те самые 10 газомоторных), еще порядка 20 машин разной конфигурации вывели на линии частные перевозчики.

Тэги: автобусы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Начальница отдела в вологодском «СОГАЗе» незаконно за счет фирмы вставила себе зубы
«Он бьет прикладом по голове»: две версии разборок со стрельбой между бизнесменами возле «Белладжио» в Вологде
"Где же столько мусора-то взять в день?": в Вологде прошел митинг против повышения "мусорного" тарифа
Череповецкие следователи проверяют факты из странной истории о девушке-сироте
Исследование Newsvo: вологжане накапливают менее двух литров мусора в день
Житель Вологды вылил на отчима алкоголь и поджег: мужчина умер
В Вологде на улице Ловенецкого обнаружили тело женщины, упавшей с высоты
Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?
Вологжане выйдут на митинг, требуя наказать виновных в истязании 6-летнего Степана в семье опекуна
В Вологде приставы арестовали помещения фирмы депутата Гордумы Татьяны Соколовой
09.02.2019 [Происшествия]

В Белозерской ЦРБ от тяжести снега обрушилась крыша над крыльцом

1204
0
08.02.2019 [Общество]

В Вологде сносят исторический дом на Зосимовской, 41

3150
1
07.02.2019 [Общество]

Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?

3351
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В 2019 году в Вологду должны закупить 25 низкопольных автобусов по 8 млн рублей каждый
В Белозерской ЦРБ от тяжести снега обрушилась крыша над крыльцом
«МамаСпасатель»: в Вологде открылась школа безопасности для мам
Вологодская область получит деньги на расширение перинатального центра, о котором заявили в 2014 году
Череповецкий «Алмаз» вышел в плей-офф Молодежной хоккейной лиги
В Вологде сносят исторический дом на Зосимовской, 41
16 февраля в Вологде пройдет митинг против повышения тарифов на вывоз мусора
 


07.02.2019 [Общество]

Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?

3351
0
09.02.2019 [БлогоVO]

Квартира чиновника за 5 миллиардов рублей

159
0
08.02.2019 [Обзор Прессы]

Кооператив, который лопнул

985
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика