В Белозерской ЦРБ от тяжести снега обрушилась крыша над крыльцом

09.02.2019 [Происшествия]
В Белозерской ЦРБ от тяжести снега обрушилась крыша над крыльцом

9 февраля в одном из корпусов Белозерской ЦРБ упал козырек крыльца - конструкция обрушилась под тяжестью снега. ЧП произошло в здании инфекционного отделения.

Судя по видео в группе On-line Белозерск, территорию больницы практически не чистят - здание буквально утопает в снегу. Такая же ситуация с крышей. Есть ли пострадавшие,неизвестно, официальных комментариев департамента здравоохранения и руководства больницы пока нет.

- Очевидно, упущение в работе руководства Белозерской ЦРБ. Уборка снега и льда на крышах зданий проводится не систематически, в результате чего и произошло ЧП, - пишет Анатолий Столяров, снявший видео в грппе в соцсети.

По словам жителей, здание инфекционного корпуса было построено примерно в 2005-2007 гг.

Тэги: здравоохранение, снег
Видео Анатолия Столярова

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