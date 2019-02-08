«МамаСпасатель»: в Вологде открылась школа безопасности для мам

Сегодня в Вологде открылась школа безопасности "МамаСпасатель". Организаторы проекта хотят рассказать женщинам об источниках опасности в быту и научат, что можно предпринять, когда уже случилось что-то непоправимое. Это будут лекции, тренинги и социальные ролики.

Организаторы этого проекта - общественная организация "МамаМожет", представители МЧС и аварийно-спасательной службы.

- Я думаю, все со мной согласны, что безопасность является важной частью жизни ребенка, жизни семьи. Я как мама троих детей понимаю, что иногда, к сожалению, понимание, насколько это важно и насколько много вокруг нас источников опасности, приходит с опытом или приходит вообще по факту. Это иногда приводит к непоправимым последствиям. Поэтому некоммерческая организация "Мама может" Вологодской области сгенерировала такую идею проекта "МамаСпасатель". Это социально-ориентированный проект. Мы надеемся, что он заработает сначала в рамках Вологодской области, потом, возможно, пойдет еще дальше по России. Задача проекта - профилактика безопасного образа жизни, формирование безопасной городской среды, - рассказала автор идеи Анна Валуева.

Сотрудники МЧС рассказали, как можно справиться дома с небольшим пожаром подручными средствами.

- Можно использовать те подручные средства, которые есть в быту. Первое, что приходит на ум, это вода, это понятно. Ее можно использовать, но не всегда ее применение эффективно и безопасно. Я говорю про электротехнические какие-то приборы, которые при эксплуатации могут вызвать удар током, - пояснил сотрудник управления МЧС России по Вологодской области Сергей Гричев

По его словам, небольшое возгорание помогут потушить цветочные горшки с землей, сода и стиральный порошок.

- Цветочные горшки - они наполнены землей, песком. Соответственно, при тушении незначительных очагов загорания можно вполне использовать их. Можно использовать соду. Сода - это одно из эффективных средств тушения. Точно такой же эффект имеет стиральный порошок. Плотные ткани, одеяла, например, играют роль изолирующего средства при накрытии очага загорания. Мы можем его использовать для прекращения доступа кислорода к месту зажигания.

Старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель группы надзора МЧС Игорь Сучков рассказал, что за 2018 год по Вологодской области на воде погибли восемь детей, большинство из них - в летние каникулы. Основная причина гибели - ненадлежащий досмотр за детьми родителями.

Начальник поисково-спасательного отряда Вологды отметил, что несчастных случаев с детьми очень много, как курьезных, так и трагических.

- В 2002 году двое детей катались на санках с горки. Просто катались, никто ничего не замечал. В момент, когда они скатывались с горы, чуть-чуть ушли в сторону от накатанной трассы, из снега торчала арматура. Одному из детей, 8-летнему мальчику, арматура вошла в ногу и вышла в плечо. И он буквально повис на ней. 7-летний мальчик залез под него, чтобы уменьшить боль и начал кричать, звать на помощь. Когда мы приехали, пришлось обрезать арматуру с двух сторон и везти в больницу. Сделали операцию. - Брат с сестрой 4 и 5 лет, папа, служащий в одной из структур, принес домой наручники. Братик решил поиграть с сестрой. Сестре на руку одел, а себе на ногу. Застегнулись и ходили. Она хромает, а он рукой ее подтаскивает. В конечном итоге выясняется, что от наручников ключей нет. Наручники начинают потихонечку затягиваться. Вызвали нас. Замки сломаны оказались, пришлось наручники спиливать.

Психолог аварийно-спасательной службы Вологодской области Марина Лазурская рассказала, что в рамках проекта их ведомство будет сотрудничать с общественной организацией "МамаМожет".

- Нашей службой разработана "Азбука безопасности" для детей. Мы рассказываем детям, как правильно себя вести в той или иной ситуации, что можно делать, что нельзя делать. Хотим активно привлечь мам, чтоб они знали, не боялись, как оказать первую помощь.

Информация о проекте будет размещаться в группе общественной организации "МамаМожет".