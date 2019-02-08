Череповецкий «Алмаз» вышел в плей-офф Молодежной хоккейной лиги

Хоккейный "Алмаз" из Череповца обыграл китайский «КРС Хейлунцзян» и обеспечил себе участие в плей-офф МХЛ, десятый раз подряд.



После 57 матчей "желто-черные" имеют 82 очка. В регулярном чемпионате подопечные Евгения Ставровского одержали 36 побед в основное время матча и ещё 3 в овертайме, или в серии послематчевых буллитов. "Алмаз" занимает 4 строчку турнирной таблицы Западной конференции и точно не опустятся ниже 8 места.



Сегодня команды проведут второй матч. Кроме этого у «Алмаза» до конца Регулярного чемпионата еще 6 игр, по две с «Капитаном» из Ступино, подмосковными «Русскими Витязями» и ярославским «Локо».

