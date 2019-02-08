Региональный сосудистый центр Вологодской области с 1 февраля работает круглосуточно

С 1 февраля региональный сосудистый центр Вологодской области приступил к работе в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба губернатора.

В центр доставляются пациенты из разных районов с тяжелыми диагнозами, которые требуют незамедлительного вмешательства специалистов. Выстроенная внутренняя маршрутизация позволяет сэкономить драгоценное время, необходимое для спасения жизней вологжан.

«Мы применяем высочайшие европейские стандарты. Один из них называется «дверь - баллон» и соответствует 32 минутам. Это максимальное время после поступления пациента, в течение которого ему ставится точный диагноз и проводится операция по установке стента в коронарную артерию. И мы очень жестко следим за соблюдением этих нормативов. Значительную помощь в этом вопросе оказывает служба санитарной авиации, которая при необходимости на вертолете доставляет к нам экстренных больных из самых отдаленных уголков области», - отметил Дмитрий Ваньков.

В 2018 году медучреждению было выделено более 334 млн. рублей на проведение капитальных ремонтов отделений и закупку современной медицинской техники. Как рассказал главный врач Вологодской областной больницы Дмитрий Ваньков, все работы были завершены в срок. Установленное оборудование позволяет проводить высокотехнологичные нейрохирургические операции и операции на сосудах сердца.

В центре открыто отделение неотложной неврологии, специалисты которого обеспечивают раннее активное восстановительное лечение больных, перенесших инсульт.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сегодня сообщил, что в 2019 году будет выделено 200 млн. рублей на капитальный ремонт еще двух этажей и закупку медицинского оборудования.

Напомним, что на открытие регионального сосудистого центра на Пошехонском шоссе было 198 млн. рублей из федерального бюджета по целевой программе «Совершенствование медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» и 10,4 млн. рублей — из областного.

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В июне 2015 года в областном правительстве заявили, что в Вологде также появится межрегинальный сосудистый центр. Соглашение о реализации этого проекта подписали губернатор области Олег Кувшинников и исполнительный директор АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Илья Ковалев. Проект должно было реализовывать правительство Вологодской облсти совместно с ОАО "Согаз" и "Агентством инвестиций в социальную сферу". О месте расположения и сроках появления центра не сообщалось, и с тех пор никаких новостей о нем больше не появлялось.