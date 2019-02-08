Череповчанин вытался вынести из супермаркета две бутылки водки в рукавах куртки

08.02.2019 [Происшествия]

Накануне около 8 часов вечера житель Череповца пытался украсть водку из супермаркета на проспекте Победы. 

Охранники магазина увидели на экране камеры видеонаблюдения в торговом зале, как один из посетителей взял с полки с алкоголем две бутылки водки и спрятал их в рукава куртки. После этого мужчина прошел мимо кассы, не оплатив товар. Сумма ущерба составила порядка 800 рублей. 

Вызыванные на место сотрудники Росгвардии установили личность нарушителя - им оказался 38-летний местный житель, который ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за хищение продуктов питания и алкоголя. Мужчина пояснил, что очень хотел выпить, но денег для покупки алкоголя не было.  

В отношении злоумышленника составлен материал об административном правонарушении по ст. 7.27 КоАП (Мелкое хищение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, либо административный арест на срок до 15 суток. 

Тэги: кража, алкоголь

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Бывшие топ-менеджеры «МРСК Северо-Запада» получали многомиллионные откаты от вологодских компаний
«Он бьет прикладом по голове»: две версии разборок со стрельбой между бизнесменами возле «Белладжио» в Вологде
"Где же столько мусора-то взять в день?": в Вологде прошел митинг против повышения "мусорного" тарифа
Череповецкие следователи проверяют факты из странной истории о девушке-сироте
В Вологодской области расследуется уголовное дело по поводу законно полученной субсидии
Исследование Newsvo: вологжане накапливают менее двух литров мусора в день
Житель Вологды вылил на отчима алкоголь и поджег: мужчина умер
В Вологде на улице Ловенецкого обнаружили тело женщины, упавшей с высоты
Вологжане выйдут на митинг, требуя наказать виновных в истязании 6-летнего Степана в семье опекуна
Череповчанка отсудила у управляющей компании 295 тысяч рублей за травму из-за гололеда
04.02.2019 [Общество]

Исследование Newsvo: вологжане накапливают менее двух литров мусора в день

5257
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин вытался вынести из супермаркета две бутылки водки в рукавах куртки
Моноспектакль по мотивам «Колымских рассказов» Варлама Шаламова покажет Вологодский драмтеатр
«МегаФон» предоставляет самый быстрый мобильный интернет в Вологде и Череповце
В Вологде составляют карту незаконно установленных гаражей
В Череповце открылся фестиваль ледяных скульптур
В Вологде мужчину, который на улице обнажился перед 7-летней девочкой, приговорили к 4 годам колонии
Вологжанке предоставили льготные авиабилеты для поездки ее дочери в Калининград на лечение после обращения к депутату
 


07.02.2019 [Общество]

Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?

2719
0
08.02.2019 [БлогоVO]

На дальнейшую закатку бетоном Вологодской области

254
0
08.02.2019 [Обзор Прессы]

Кооператив, который лопнул

381
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика