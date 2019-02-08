Череповчанин вытался вынести из супермаркета две бутылки водки в рукавах куртки

Накануне около 8 часов вечера житель Череповца пытался украсть водку из супермаркета на проспекте Победы.

Охранники магазина увидели на экране камеры видеонаблюдения в торговом зале, как один из посетителей взял с полки с алкоголем две бутылки водки и спрятал их в рукава куртки. После этого мужчина прошел мимо кассы, не оплатив товар. Сумма ущерба составила порядка 800 рублей.

Вызыванные на место сотрудники Росгвардии установили личность нарушителя - им оказался 38-летний местный житель, который ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за хищение продуктов питания и алкоголя. Мужчина пояснил, что очень хотел выпить, но денег для покупки алкоголя не было.

В отношении злоумышленника составлен материал об административном правонарушении по ст. 7.27 КоАП (Мелкое хищение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, либо административный арест на срок до 15 суток.