Моноспектакль по мотивам «Колымских рассказов» Варлама Шаламова покажет Вологодский драмтеатр

Вологодский драмтеатр готовит моноспектакль по мотивам «Колымских рассказов» писателя Варлама Шаламова. Премьера состоится 19 февраля.

- Дата первого ареста Варлама Шаламова выбрана неслучайно, этот день сколь трагичный, столь и знаковый для всей русской литературы. Ведь именно в колымских лагерях и возник новый жанр, краеугольным камнем которого стало документальное свидетельство. В основу постановки вошли рассказы из первого сборника Варлама Шаламова, в которых отражена жизнь заключенных Севвостлага, - сообщается на сайте драмтеатра.