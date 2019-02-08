Моноспектакль по мотивам «Колымских рассказов» Варлама Шаламова покажет Вологодский драмтеатр
08.02.2019 [Культура]
Вологодский драмтеатр готовит моноспектакль по мотивам «Колымских рассказов» писателя Варлама Шаламова. Премьера состоится 19 февраля.
- Дата первого ареста Варлама Шаламова выбрана неслучайно, этот день сколь трагичный, столь и знаковый для всей русской литературы. Ведь именно в колымских лагерях и возник новый жанр, краеугольным камнем которого стало документальное свидетельство. В основу постановки вошли рассказы из первого сборника Варлама Шаламова, в которых отражена жизнь заключенных Севвостлага, - сообщается на сайте драмтеатра.
Спектакль получил название «Шаламов. Колымские рассказы». Это первая большая самостоятельная работа актера Евгения Галанцева в Вологодском драматическом театре. Режиссер постановки - Сергей Закутин.