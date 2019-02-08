В Череповце открылся фестиваль ледяных скульптур

08.02.2019 [Общество]

Седьмой фестиваль ледяных скульптур стартовал сегодня на Соборной горке в Череповце. Его участники – мастера из разных городов России – будут соревноваться в создании фигур и композиций.

Участие в конкурсе примут 18 команд из Грязовца, Тотьмы, Тарноги, Вологды, Ижевска, Чебоксар, Рязани, Тулы, Нарьян-Мара, Москвы, Санкт-Петербурга. В этом году фестиваль посвящен 180-летию со дня рождения Николая Верещагина и проходит под названием «Молочные реки, сырные берега».

Резать скульптуры мастера будут сегодня и завтра. В воскресенье, 10 февраля, жюри назовет победителей конкурса. Начало праздника в 12.30. Одновременно пройдет конкурс «Быстрая пила»: десять участников на глазах у зрителей за 40 минут создадут несколько ледяных скульптур, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

Тэги: ледяные скульптуры

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