В Вологде мужчину, который на улице обнажился перед 7-летней девочкой, приговорили к 4 годам колонии

08.02.2019 [Происшествия]

Вологжанина, который на улице обнажился перед 7-летней девочкой, приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- По версии следствия, днем 5 февраля 2018 года на улице в областном центре 34-летний мужчина догнал 7-летнюю незнакомую девочку и, используя ее беспомощное состояние ввиду малолетнего возраста, демонстративно совершил действия сексуального характера, обнажившись перед ней, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В апреле 2018 года злоумышленника удалось вычислить: он был задержан, как отмечают следователи «при совершении иных аморальных действий». Решением суда мужчину заключили под стражу.

Суд признал вологжанина виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Тэги: дети, преступники

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