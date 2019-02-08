Вологжанке предоставили льготные авиабилеты для поездки ее дочери в Калининград на лечение после обращения к депутату

08.02.2019 [Общество]

Пост о том, что у вологжанки Елены с её больной дочерью нет возможности приехать в санаторий на лечение в Калининград, появился в социальных сетях около недели назад. Елена рассказала о проблеме компенсации билетов на проезд для детей-инвалидов. Дело в том, что компенсировать ей могли только билеты на поезд, так как стоимость билетов на самолёт была выше. Но железнодорожным транспортом добираться до санатория было очень проблематично, а для Елены, дочь которой больна ДЦП, и вовсе невозможно.

«Ситуация получается следующая: на ж/д транспорте ребенок (колясочник) вместе с бабушкой должны сначала доехать до Москвы в спецкупе... Затем переместиться каким-то образом на метро с Ярославского вокзала до Белорусского с коляской, ребенком и чемоданом. Ожидание до 8 часов на следующий поезд до Калининграда, проезд через 2 границы (Белоруссия, Литва), соответственно, необходим загранпаспорт и виза. Таможенные проверки, как правило, ночью. Путь составит более 20 часов... Добираться в итоге 2-е суток с огромными препятствиям. Проще отказаться от такой путевки, так как проезд нереален с таким ребенком. К слову сказать, что на сегодня уже нет мест в спецкупе для колясочников на данное направление...”, - написала Елена.

К слову, перелёт в Калининград занял бы всего два часа.

Со своей проблемой она обратилась к депутату законодательного собрания Вологодской области Антону Холодову. На сессии ЗСО, которая проходила на следующий день после обращения, депутат поднял этот вопрос, обратившись к заместителю губернатора Вологодской области Олегу Васильеву.

Заместитель губернатора предложил поднять этот вопрос на федеральный уровень, так как норма закреплена действующим законодательством, а также указал на то, что сейчас некоторые компании по обращениям граждан в таких ситуациях снижают стоимость билетов.

Именно это и произошло в случае Елены. После обращения к депутату одна из авиакомпаний предоставила семье билеты на самолёт по льготной цене. Об этом вологжанка сообщила, написав сообщение Холодову в социальных сетях.

«Сейчас норма закреплена федеральным законом, и отказ в оплате билетов на самолёт вполне законен, - комментирует депутат ЗСО Антон Холодов, - Но нам повезло. Компания «Северсталь» обратила внимание на проблему и предоставила билеты по льготной стоимости. А вообще, конечно, нужно выносить этот вопрос на федеральный уровень, потому что таких семей много, и естественно, что далеко не каждая компания согласится предоставлять билеты по льготным ценам».

Тэги: льготы

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