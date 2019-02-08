Начальница отдела в вологодском «СОГАЗе» незаконно за счет фирмы вставила себе зубы

В Вологде 46-летняя бывшая врио начальника одного из отделов вологодского отделения АО «СОГАЗ» подозревается в мошенничестве в сфере страхования.

По версии следствия, обвиняемая, используя свое служебное положение, незаконно оформила направления на оказание медпомощи по договорам добровольного медицинского страхования от имени своей же организации на посторонних лиц. Женщина достоверно знала, что они за оказанием медицинских услуг в медицинский центр не обращались. Указанными в документах средствами женщина оплатила оказанные ей лично услуги по имплантации и протезированию зубов.

- В 2016-2017 годах она воспользовалась указанными услугами на общую сумму более 150 тыс. рублей, которые в результате ее мошеннических действий оплачены за счет средств АО «СОГАЗ», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Поводом к возбуждению и расследованию в отношении женщины уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области. Следователи проанализировали изъятую документацию и допросили широкий круг свидетелей.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ. В данный момент его материалы уже переданы в суд.