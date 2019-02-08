Три человека получили травмы в ДТП в Кадуйском районе

08.02.2019 [Происшествия]

Три человека пострадали в результате столкновения «Лады Ларгус» и «Рено Сандеро» в Кадуйском районе. ДТП произошло накануне около 10.55 на 17 километре подъезда к поселку Кадуй.

По данным пресс-службы областного УМВД, 44-летний мужчина за рулем «Лада Ларгус» выехал на полосу встречного движения и врезался в едущий «Рено Сандеро».

В результате аварии водитель «Лады» получил ушиб грудной клетки, у его 49-летнего пассажира аналогичная травма. 61-летний пассажир «Рено»  с переломом левого предплечья и рваной раной лица был госпитализирован.

Тэги: ДТП, пострадавшие

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