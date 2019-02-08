Cотрудница ювелирного салона в Череповце украла на работе украшений на один миллион рублей

Сотрудница ювелирного салона в Череповце несколько лет присваивала себе украшения и сдавала в ломбард. Общая сумма ущерба оценивается в сумму более 900 тысяч рублей.

В дежурную часть УМВД по Череповцу с заявлением обратился 58-летний владелец ювелирного салона. Мужчина пояснил, что во время инвентаризации в его магазине была выявлена недостача ювелирных изделий на общую сумму более 900 тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Вскоре полицейским удалось выйти на след предполагаемой похитительницы. Ею оказалась 32-летняя череповчанка, которая ранее работала в этом ювелирном салоне.

- Полицейским женщина пояснила, что в 2017 году взяла несколько кредитов, чтобы открыть свой бизнес. Со слов злоумышленницы, попытка оказалась неудачной, и женщине пришлось устроиться на официальную работу, чтобы была возможность платить долги. Задержанная пояснила, что ювелирные изделия брала на протяжении нескольких лет, а позже продавала их в ломбард. Чтобы никто не заметил пропажу, во время ревизии бирки с ценой она прикрепляла на другие изделия, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.