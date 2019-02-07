В Вологде приставы арестовали помещения фирмы депутата Гордумы Татьяны Соколовой

В Вологде приставы арестовали помещения фирмы, принадлежащей депутату Гордумы Татьяне Соколовой. Речь идет об офисах в подвале дома на улице Яшина, 3А.

- Должник – инвестиционно-строительная компания «Гарант», долг перед «Вологдагортеплосетью», то есть за тепло, составляет 70 тысяч рублей. Помещения находятся в жилом доме на Яшина, №А и сдаются в аренду «Облкоммунэнерго», - рассказали Newsvo в пресс-службе областного УФССП.

Поскольку должник не предпринимает попыток рассчитаться со своим долгом, приставы наложили арест на недвижимость. В случае, если фирма не выплатит деньги «Вологдагортеплосети», помещения общей площадью 80 квадратных метров могут продать.

Как ранее сообщал Newsvo, жители этого дома возмущены соседством с фирмой: ее владелица Татьяна Соколова в 2016 году не давала им ключи от подвала, и поэтому у вологжан не было доступа к общедомовым коммуникациям: тепловому и водяному узлу, а также канализационным трубам.

Судя по данным портала rusprofile.ru, сейчас ИСК «Гарант» находится в процессе ликвидации - 21 января 2019 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Напомним, подвал на Яшина, 3а сначала находился в собственности у застройщика. Потом его приобрел Дмитрий Голубев, а затем площади оказались в собственности "Городского расчетного центра". Того самого, чья деятельность по сбору платежей с населения за коммуналку была признана в 2012 году незаконным предпринимательством. Приговор суда тогда был вынесен помощнице депутата Соколовой и по совместительству – гендиректору ГРЦ Любови Кавелич.

В том же подвале прописалась УК ООО "Гарант". Ее учредитель - Дмитрий Голубев, а директор - муж Татьяны Соколовой Евгений Соколов, бывший заместитель начальника департамента городской инфраструктуры администрации Вологды. Он также возглавляет УК "Фрязиново".