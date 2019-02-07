В Вологде пройдет бесплатный виртуальный концерт из зала имени Чайковского

Вологодская филармония приглашает всех желающих послушать вальс.

12 февраля в виртуальном концертном зале состоится показ видеозаписи концерта «Калейдоскоп вальса» Национального филармонического оркестра России, который возглавляет Владимир Спиваков. Это выступление состоялось в концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве.

В программе – произведения Глинки, Чайковского, Рубинштейна, Глазунова, Прокофьева, Листа, Делиба, Штрауса, Хопкинса, Марианелли.

Начало концерта в 17.30. Вход свободный. 12+