В Грязовце муж погибшей в аварии женщины-водителя намерен через суд доказать ее невиновность

07.02.2019 [Происшествия]

В Грязовце муж погибшей в ДТП женщины-водителя намерен через суд доказать отсутствие ее вины в аварии и гибели двух пассажиров. Трагедия произошла 20 февраля 2016 года на дороге Вологда –Ростилово.

По версии следствия, в феврале 2016 года 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», двигалась по автодороге Вологда - Ростилово в направлении Грязовца.

- При движении в деревне Слобода Грязовецкого района водитель в нарушение правил дорожного движения не выбрала скорость движения в соответствии с дорожными условиями и видимостью в направлении движения и превысила установленную скорость движения. В результате чего она не справилась с управлением и допустила занос автомобиля и выезд на встречную полосу проезжей части, где произошло столкновение с автомашиной «ГАЗ», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В результате ДТП два пассажира «Дэу Нексии» от полученных травм скончались на месте происшествия. Женщина-водитель также пострадала в аварии и умерла в тот же день. Она была признана виновницей ДТП, однако ее муж с этим не согласился. Мужчина считает, что авария произошла в виду большой колейности на автодороге. Поэтому дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

- Отметим, что в соответствии с ч. 4 ст. 24 УПК РФ смерть подозреваемого или обвиняемого не является основанием для прекращения производства по уголовному делу в тех случаях, когда оно необходимо для реабилитации умершего.

Тэги: ДТП

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