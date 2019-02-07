В Грязовце муж погибшей в аварии женщины-водителя намерен через суд доказать ее невиновность

В Грязовце муж погибшей в ДТП женщины-водителя намерен через суд доказать отсутствие ее вины в аварии и гибели двух пассажиров. Трагедия произошла 20 февраля 2016 года на дороге Вологда –Ростилово.

По версии следствия, в феврале 2016 года 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», двигалась по автодороге Вологда - Ростилово в направлении Грязовца.

- При движении в деревне Слобода Грязовецкого района водитель в нарушение правил дорожного движения не выбрала скорость движения в соответствии с дорожными условиями и видимостью в направлении движения и превысила установленную скорость движения. В результате чего она не справилась с управлением и допустила занос автомобиля и выезд на встречную полосу проезжей части, где произошло столкновение с автомашиной «ГАЗ», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В результате ДТП два пассажира «Дэу Нексии» от полученных травм скончались на месте происшествия. Женщина-водитель также пострадала в аварии и умерла в тот же день. Она была признана виновницей ДТП, однако ее муж с этим не согласился. Мужчина считает, что авария произошла в виду большой колейности на автодороге. Поэтому дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).