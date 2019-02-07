Алиментщик из Нюксеницы нашел новую семью в Саратове, оставив двух бывших жен в соседних квартирах

07.02.2019 [Общество]

Алиментщика, до недавнего времени проживающего в Нюксенице, судебные приставы обнаружили в Саратовской области.

Как рассказали в УФССП по Вологодской области, мужчина уехал в отпуск и решил там остаться, поскольку «завел» новую семью. При этом за ним накопились долги по алиментам на трех детей от двух предыдущих браков. По решению суда он обязан выплачивать алименты на содержание дочери от первого брака, а также еще двух дочерей, рожденных во втором браке.

Интересно, что бывшие жены проживают в Мурманске - в одном доме и в соседних квартирах. Судебные приставы направили в организацию, где работает должник, постановление об удержании задолженности из заработной платы.

Тэги: алименты

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