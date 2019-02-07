Житель Сокола домогался 12-летней дочери своей сожительницы и отправлял ей порно в соцсети

В Соколе 31-летнего местного жителя будут судить за домогательства маленькой девочки и распространение порно. Мужчина был арестован в октябре 2018 года, свои действия он объясняет тем, что был пьян.

- По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, находясь в квартире по месту своего жительства в Соколе, дважды совершал в отношении малолетней дочери своей сожительницы, 2006 г.р., действия сексуального характера, непристойно ее касаясь. Кроме того, обвиняемый посредством социальной сети вступил с потерпевшей в переписку и переслал ей изображения порнографического содержания, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина обвиняется в непристойных домогательствах к ребенку (п. «б» ч.4 ст.132, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ) и распространении порнографических материалов (п. «в» ч.3 ст.242 УК РФ).

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

- Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, - отмечают следователи.