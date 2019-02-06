Благотворительный фотопроект «Реальная любовь хороших людей» пройдет в Вологде 9 февраля

9 февраля в ТРЦ "Мармелад" в Вологде будет проходить благотворительная фотосессия в помощь подопечному фонда "Хорошие люди" восьмилетнему Богдану Шатровскому. Фотографировать вологжан будет Михаил Трапезников.

В этом году участниками фотопроекта «Реальная любовь хороших людей» могут стать не только жители, но и организации - от одного до трех представителей от коллектива.

- Будем рады видеть представителей учителей с указками, фотографов с фотоаппаратами, врачей с разборчивыми рецептами, флористов с красивыми букетами, актеров в костюмах, пекарей в фартуках, мастеров с изделиями, читателей с книгами, блогеров со смартфонами, музыкантов с инструментами, людей в форме и просто хороших людей с широкой улыбкой. Фантазируйте, любые идеи приветствуются! - сообщают организаторы.

За благотворительный взнос - от 300 рублей для частных лиц и от 500 рублей для представителей организаций - участники акции получат десять фотографий. Фотографии участников проекта можно будет найти в группе фонда в папке «Реальная любовь -2019».

Вырученные от фотосессии средства Михаил Трапезников передаст в фонд "Хорошие люди" на лечение Богдана Шатровского - у мальчика тяжелое генетическое заболевание - синдром Ваандербурга - и сопутствующее нарушение всасывания в кишечнике. Требуется 120 000 рублей на полугодовой запас специального питания «Неокейт джуниор», эта смесь позволяет избежать постоянной рвоты, помогает усваивать пищу и дает силы для физического развития. Государство такое питание не оплачивает. Мама воспитывает ребенка одна.

Помочь Богдану также можно, отправив СМС на короткий номер 7522 со словами "Вологда Богдан 200", где 200 - сумма перевода. Сумма пожертвования может быть любой.

Все отчеты о поступлении и расходовании средств можно посмотреть на странице Богдана на сайте фонда "Хорошие люди".