Череповецкий хоккеист Вадим Кудако выступит на Универсиаде в Красноярске

06.02.2019 [Спорт]

Защитник хоккейного клуба «Северсталь» Вадим Кудако отправиться на XXIX Всемирную Универсиаду, которая пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. Окончательный состав накануне объявил тренерский штаб Студенческой сборной во главе с Владимиром Хромых. Всего в составе 23 игрока, 3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих. В первоначальном, расширенном составе, кроме Вадима Кудако, Череповец представлял нападающий Богдан Якимов. Но в окончательный состав он не вошёл.

На групповом этапе Студенческая сборная России встретится со сверстниками из Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии.

А перед Универсиадой у Вадима также будет возможность отточить свое мастерство, выступая за Олимпийскую сборную. С 7 по 9 февраля в Братиславе пройдет Международный хоккейный турнир Кубок Кауфланд. В нем, кроме нашей команды, сыграют сборные Белоруссии и Словакии.

России будет представлена Олимпийской сборной, ближайшим резервом национальной команды во главе с Олегом Браташом. В нее вошли 25 человек, в том числе череповчанин Вадим Кудако.

 

Тэги: хоккей

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