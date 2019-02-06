Череповецкий хоккеист Вадим Кудако выступит на Универсиаде в Красноярске

Защитник хоккейного клуба «Северсталь» Вадим Кудако отправиться на XXIX Всемирную Универсиаду, которая пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. Окончательный состав накануне объявил тренерский штаб Студенческой сборной во главе с Владимиром Хромых. Всего в составе 23 игрока, 3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих. В первоначальном, расширенном составе, кроме Вадима Кудако, Череповец представлял нападающий Богдан Якимов. Но в окончательный состав он не вошёл.



На групповом этапе Студенческая сборная России встретится со сверстниками из Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии.



А перед Универсиадой у Вадима также будет возможность отточить свое мастерство, выступая за Олимпийскую сборную. С 7 по 9 февраля в Братиславе пройдет Международный хоккейный турнир Кубок Кауфланд. В нем, кроме нашей команды, сыграют сборные Белоруссии и Словакии.



России будет представлена Олимпийской сборной, ближайшим резервом национальной команды во главе с Олегом Браташом. В нее вошли 25 человек, в том числе череповчанин Вадим Кудако.



