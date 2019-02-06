В Вологде откроется выставка макетов памятников архитектуры из Архангельска, Костромы и Вологды

06.02.2019 [Культура]

В Юго-Западной башне Вологодского кремля 14 февраля в 16:00 откроется выставка пейзажей различных художников и макетов памятников архитектуры из коллекции Олега Старковского.

Посетители выставки смогут рассмотреть детали архангельской избы, костромской усадьбы, церквей Вытегорского района и других исторических памятников. Среди макетов будут и уже утраченные архитектурные сооружения: на одном из стендов воссоздан вологодский Спасо-Всеградский собор, который находился на современной площади Революции,- сообщается на сайте cultinfo.ru

Кроме того, будут представлены пейзажи художников Вологды и Череповца, Санкт-Петербурга и Москвы, Кинешмы и Вельска. Часть полотен посвящена видам Ферапонтова монастыря и села Горицы, где в 2016 году Олег Старковский организовал для художников «Вологодский пленэр».

Экспозиция будет работать до 14 апреля.

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Тэги: Юго-Западная башня кремля, художники, памятники архитектуры, Олег Старковский
фото cultinfo.ru

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