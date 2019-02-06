Новый фильм Юрия Быкова «Завод» покажут в вологодских кинотеатрах

06.02.2019 [Культура]
Новый фильм Юрия Быкова «Завод» покажут в вологодских кинотеатрах

7 февраля в вологодских кинотеатрах стартуют показы нового фильма режиссера Юрия Быкова под названием «Завод».

Сюжет картины такой: несколько отчаявшихся работников градообразующего предприятия во главе с героем актера Дениса Шведова берут в заложники директора, намеренно обанкротившего их завод.

По словам режиссера, «Завод» — сложная картина о назревшем столкновении.

 «Она о том, что нет правых ни в стане консерваторов, ни в стане либералов, — цитирует Юрия Быкова «Кинопоиск». — О столкновении, в котором нет решения, а есть только ощущение беспомощности».

Мировая премьера картины прошла на фестивале в Торонто. Мнения англоязычной критики о фильме разделились: одни и те же сюжетные повороты некоторые называют скучными, другие сравнивают Быкова с мастерами вроде гонконгского режиссера Джонни То. Почти все отмечают убедительность политического высказывания.

Юрий Быков - российский режиссер, сценарист, актер, композитор, продюсер и монтажер. Получил известность благодаря криминальной драме «Жить», короткометражной ленте «Начальник» , фильмам «Майор» и «Дурак».

В Вологде фильм будут показывать, в частности, в кинотеатре "Ленком".

Тэги: кино
На фото кадр из фильма "Завод". kinopoisk.ru

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