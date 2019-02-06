Житель Череповца украл у своего бывшего работодателя тысячу литров топлива

В Череповце бывший сотрудник фирмы украл тысячу литров пропана. Газ, используемый автомобилями в качестве топлива, мужчина воровал, расплачиваясь топливной картой предприятия, на котором уже не работал.

В полицию Череповца поступило сообщение от работника одной из организации города о том, что при очередной проверке был выявлен факт кражи свыше 1000 литров газа. Общая сумма ущерба, нанесённого организации составила около 27 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого в хищении. Им оказался 38 – летний череповчанин.

- Полицейские выяснили, что мужчина ранее работал в данной организации. После увольнения подозреваемый не сдал топливную карту работодателю и продолжил ею пользоваться. В ходе работы с задержанным мужчина сознался в содеянном, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейским мужчина рассказал, что пошел на преступление, потому что после увольнения находился в трудном финансовом положении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.