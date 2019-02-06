В Великоустюгском районе пьяный водитель ГАЗа выехал на встречку и врезался в КамАЗ

06.02.2019 [Происшествия]

В Великоустюгском районе вчера днем пьяный водитель ГАЗа спровоцировал столкновение с КамАЗом и «Сканией». ДТП произошло в 14:05 на 443 км автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас.

По данным пресс-службы областного УМВД, пьяный 53-летний мужчина,  управляя автомобилем ГАЗ, во время обгона «Скании» выехал на полосу встречного движения. В результате он по касательной столкнулся со «Сканией» и врезался в едущий навстречу КамАЗ.

В результате аварии водитель автомобиля ГАЗа, судя по всему, получил лишь легкие травмы, поскольку полиция сообщает, что мужчина лечится амбулаторно.

Тэги: ДТП. пьяные водители
Фото пресс-службы областного УМВД

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