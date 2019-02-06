В Петербурге проходят обыски из-за просроченных лекарств для онкобольных на сумму более 400 млн рублей

В комитете по здравоохранению Петербурга 4 февраля начались обыски. По предварительной информации «Фонтанки», проводится выемка документов и изъятие серверов по ранее возбуждённому уголовному делу. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверяют деятельность компании «Петербургские аптеки».

По неофициальным данным "Ъ", интерес правоохранительных органов связан с предполагаемыми нарушениями при исполнении госконтрактов на реализацию через городские аптеки льготных лекарственных средств.

Обыски начались после заявления в прокуратуру штаба Навального. Рассмотрев указанные в нем факты, прокуратура нашла нарушения в том, как комитет по здравоохранению выдавал лекарства больным людям. После этого председатель комитета по здравоохранению Михаил Дубина был снят с должности, сообщает штаб Навального.

Оказалось, лекарственные препараты, которые месяцами не могут получить больные, просто лежат на складах и портятся. Часть из них успевают передать в регионы до истечения срока годности, но почему-то далеко не все. Например, в июле в Петербурге нашли 2000 упаковок просроченных лекарств для онкологических больных на 130 миллионов рублей - их пришлось утилизировать. Они были закуплены в 2015 году на средства федерального бюджета в рамках программы «Семь высокозатратных нозологий».

А в ноябре прокуратура нашла на другом складе те же препараты для онкобольных, но уже на 300 миллионов. У них тоже истёк срок годности, и их тоже придётся уничтожить. В частности, там были препарат «Иматиниб» для лечения лейкоза, цена которого начинается от 25 тысяч рублей за упаковку.

- А в это время по состоянию на 7 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге более 670 рецептов были поставлены на отсроченное обслуживание в связи с нехваткой лекарственных препаратов и медицинских изделий, - сообщала прокуратура Санкт-Петербурга.

На форумах можно обнаружить записи больных, которые нуждаются в этих лекарствах.

-Удалили опухоль в мае. Проживаю в Новосибирске. Столкнулся с проблемой покупки иматиниба, так как только в конце сентября (через четыре месяца) удалось получить через поликлинику. В поиске помогли друзья в Москве, - цитирует одно из таких сообщений "Новая газета".