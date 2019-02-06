Вологжане могут пожаловаться на отсутствие контейнеров и проблемы с вывозом мусора через сайт прокуратуры

06.02.2019 [Общество]

Прокуратура Вологодской области принимает жалобы на проблемы с вывозом мусора и незаконные свалки на своем сайте. В разделе «Опросы» размещено анкетирование «по вопросам соблюдения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»

- Все желающие могут проинформировать прокуратуру о местах размещения несанкционированных свалок, несвоевременном вывозе мусора с контейнерных площадок, об отсутствии на контейнерных площадках контейнеров (бункеров), о незаконном взимании платы за приобретение мусорных контейнеров (бункеров),  - сообщает прокуратура.

Результаты анкетирования будут учитываться при планировании и проведении прокурорских проверок, в случае выявления нарушений виновных привлекут к установленной законом ответственности.

Тэги: жалобы, прокуратура, вывоз мусора
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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