Вологжане могут пожаловаться на отсутствие контейнеров и проблемы с вывозом мусора через сайт прокуратуры

Прокуратура Вологодской области принимает жалобы на проблемы с вывозом мусора и незаконные свалки на своем сайте. В разделе «Опросы» размещено анкетирование «по вопросам соблюдения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»

- Все желающие могут проинформировать прокуратуру о местах размещения несанкционированных свалок, несвоевременном вывозе мусора с контейнерных площадок, об отсутствии на контейнерных площадках контейнеров (бункеров), о незаконном взимании платы за приобретение мусорных контейнеров (бункеров), - сообщает прокуратура.

Результаты анкетирования будут учитываться при планировании и проведении прокурорских проверок, в случае выявления нарушений виновных привлекут к установленной законом ответственности.