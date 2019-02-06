В Вологде за долги по коммуналке у предпринимателя арестовали теплоход «Дионисий»

В Вологде приставы арестовали теплоход «Дионисий» за долги по коммуналке его владельца. Известно, что теплоход принадлежит предпринимателю Александру Желтову.

Мужчина долгое время не оплачивал счета за коммунальные услуги и задолжал АО «Вологдагортеплосеть» более 240 тысяч рублей. Приставы установили, что должник имеет в собственности теплоход.

- Выехав к месту нахождения транспортного средства, судебные приставы составили акт описи и ареста на пассажирский теплоход «Дионисий». Имущество оставлено должнику на ответственное хранение. В настоящее время решается вопрос о привлечении специалиста-оценщика для определения стоимости арестованного имущества. В дальнейшем, если задолженность не будет выплачена, начнется процедура принудительной реализации, - сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

По данным сайтам УФССП по Вологодской области, в отношении Александра Желтова в данный момент открыто около 40 исполнительных производств. Общая сумма долга по ним –более 960 тысяч рублей. Это платежи по налогам, неоплаченные штрафы, коммунальные услуги. Так, например, мужчина не оплатил 93 тысячи рублей транспортного налога.