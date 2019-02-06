В Вологде двое участковых помогли 80-летней пенсионерке, которая упала в своей квартире и не могла подняться

В Вологде участковые Алексей Шугаев и Кирилл Лысенко помогли пенсионерке, которая упала в своей квартире, не смогла подняться и звала на помощь. Инцидент произошел вечером 14 января, но известно о нем стало только сейчас, когда в областное УМВД пришло письмо с благодарностью к сотрудникам.

80-летняя Галина Константиновна живет в квартире дома на улице Козленской и передвигается по комнате с помощью ходунков. За ней ухаживает дочка: приезжает к ней каждый день, кормит, готовит ко сну, а потом уезжает к себе на улицу Конева. В тот вечер вологжанке, когда она уже была дома, позвонил участковый и рассказал, что ее мама из своей квартиры просит о помощи, но сама дверь открыть не может. Полицейский попросил женщину собраться и взять ключи – за ней выехала служебная машина.

- Данное сообщение сначала показалось вологжанке странным, был уже поздний вечер, поэтому женщина посчитала, что это чья-то недобрая шутка. Полицейский перезвонил вологжанке и попросил не прерывать разговор. Старший лейтенант полиции Алексей Шугаев еще раз представился женщине, а чтобы развеять сомнения вологжанки, сообщил некоторые данные, которые мог знать ограниченный круг лиц. Тогда женщина поняла, что действительно разговаривает с полицейским и дело серьезное. Вологжанка взяла ключи от квартиры мамы и выбежала на улицу, где к ней подъехали участковые уполномоченные полиции, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге вологжанка приехала на место и открыла дверь, пенсионерке оказали помощь сотрудники вызванной полицейскими «скорой помощи».

Выяснилось, что престарелая вологжанка упала с ходуль, ударилась головой и спиной, не смогла подняться. Галина Константиновна на спине попробовала ползти до телефона, чтобы позвонить дочери, но у нее не получилось. Тогда женщина стала звать на помощь, но по какой-то причине соседи не отреагировали на ее крики, хотя они были дома.

Уже не очень громкий голос пенсионерки услышали участковые, которые во время дежурства находились в подъезде этого дома. Чтобы вычислить квартиру, из которой доносятся крики, полицейские провели поквартирный обход, а потом у соседей узнали номер телефона дочки пострадавшей женщины, связались с ней и привезли на место.

В письме, которое дочка пенсионерки написала в областное УМВД, она от себя и мамы благодарит участковых уполномоченных полиции Алексея Шугаева и Кирилла Лысенко:

- Мне очень хочется от всей души сказать огромное спасибо этим ребятам!!! Как они быстро и оперативно сработали в этой ситуации! Как хорошо, что в нашем обществе есть люди неравнодушные, сочувствующие чужому горю, чуткие к добру!.. Спасибо еще раз за Ваших отзывчивых и добрых ребят!

Вологжанка также написала, что теперь она живет вместе с пожилой матерью, чтобы такие ситуации больше не повторялись.