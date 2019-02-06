Череповчанка фиктивно прописала в комнате "коммуналки" 11 мигрантов

В Череповце участковый выявил «резиновую комнату»: хозяйка прописала в ней 11 мигрантов, которые там не жили. Речь идет о комнате в коммунальной квартире.

- Полицейские установили, что 25-летняя череповчанка, являясь собственницей комнаты на улице Чкалова, в течение 10 месяцев зарегистрировала 11 иностранцев. Все «гости» прибыли из стран ближнего зарубежья, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Дознаватели выяснили, что за постановку на учет девушка брала плату в 500 рублей. Иностранные граждане были зарегистрированы на жилплощади, но фактически там не жили.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении). Череповчанке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.