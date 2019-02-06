Череповчанина приговорили к исправительным работам за раскапывание могилы женщины

06.02.2019 [Происшествия]
Череповчанина приговорили к исправительным работам за раскапывание могилы женщины

В Череповецком районе вынесли приговор 47-летнему мужчине, который раскопал могилу на кладбище в деревне Николо-Раменье в августе 2018 года и повалил металлический памятник.

Напомним, вандала заметили местные жители. Как рассказал газете "Сельская новь" внук умершей женщины Алексей, этот мужчина приходил раскапывать могилу не один раз.

- Есть тут человек, вышел из мест лишения свободы, живет теперь в нашей деревне. Так он днем пришел на кладбище и начал раскапывать могилу. Не один раз приходил. До гроба оставалось сантиметров 15-20, когда его остановили. Гробокопателя вовремя заметили местные жители. Они-то и вызвали полицию. На место приехала опергруппа, задержала его и потом отпустила.

Алексей спросил у вандала, зачем он это сделал, но не получил ответа.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, в момент осквернения могилы мужчина был пьян. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

Ему назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка ежемесячно в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Тэги: вандалы, могилы
Фото предоставлено в газету "Сельская новь" читателем

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