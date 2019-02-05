Телеканал «Культура» снимает в Вологде фильм о крестьянском быте

05.02.2019 [Культура]

Телеканал «Культура» снимает документальный фильм о быте вологодских крестьян. Съемочная группа посещает экспозиции и филиалы Вологодского музея-заповедника, беседует с его сотрудниками.

Задача телевизионщиков – узнать, как крестьянский календарь отразился в предметах материальной культуры. В марте результаты вологодской поездки можно будет увидеть в передаче «Пряничный домик». 

- О жизни крестьянина от праздника к празднику рассказали команде сотрудники музея «Семёнково». Житель деревни конца XIX века не знал названия месяцев и числовых обозначений дней, а его главным ориентиром были праздничные дни. Например, день рождения ребёнка запоминали по близости к тому или иному событию: за неделю до Покрова, через два дня после Крещения и так далее, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Часть передачи сотрудники телеканала «Культура» решили посвятить городской традиции времяисчисления.

«Календарь крестьянина тесно связан с природой, трудовой деятельностью и церковью. Мы решили немного расширить тему и понять, как столетия назад городские жители, отдалённые от природы, ориентировались во времени. Для этого мы отправились в "Мир забытых вещей"», – рассказала исполнительный продюсер программы Мария Ехалова.

Съемочная группа также планирует встретиться  с мастерами студии «Вологодские росписи», где они углубятся в содержание лубочных картинок и значения обрядовых народных кукол.

Увидеть выпуск программы «Пряничный домик», посвящённый календарю, можно будет 14 марта на телеканале «Культура».

Фото пресс-службы Вологодского музея-заповедника

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