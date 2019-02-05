«Он бьет прикладом по голове»: две версии разборок со стрельбой между бизнесменами возле «Белладжио» в Вологде

Любовь Южакова

Вологодский областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу по делу о стрельбе возле ресторана «Белладжио». Вологжанин Алексей Р., признанный виновным и осужденный к двум годам колонии-поселения, пытался оспорить свой приговор. Мужчина требовал его оправдать, утверждая, что в безоружных людей он выстрелил в целях самообороны, а пострадавшие требовали переквалификации статьи – с «угрозы убийством» на «покушение на убийство» и ужесточения наказания.

Напомним, инцидент произошел вечером 25 декабря 2017 года возле ресторана на улице Сергея Орлова. 37-летний Алексей Р. поссорился со своим 50-летним знакомым, Андреем К., и выстрелил из ружья и травматического пистолета в двух мужчин, которые приехали на встречу вместе с оппонентом. С места происшествия стрелок скрылся, однако через некоторое время сам явился в полицию и написал явку с повинной.

2,2 млн рублей раздора

Как удалось выяснить Newsvo, ссора между двумя мужчинами произошла из-за денег. Алексей Р. собирался продать Андрею К. земельный участок с ангаром. Покупатель передал продавцу 8,2 млн рублей, однако недвижимость не получил, и в итоге было решено, что Алексей Р. вернет деньги.

Сначала вологжанин действительно выплачивал долг: с июня по ноябрь 2017 года было перечислено 6 млн рублей, однако потом он выплаты прекратил, ссылаясь на то, что оставшаяся сумма возврату не подлежит, так как она… остается в качестве задатка. Таким образом, Андрею К. не удавалось получить с должника 2,2 млн рублей. Из-за этого во время очередной встречи возле «Белладжио» бизнесмены поссорились.

Позже, в октябре 2018 года Вологодский областной суд признал обязанность Алексею Р. выплатить 2,2 млн рублей Андрею К. К моменту рассмотрения дела в областном суде мужчина уже отдал эти деньги (так как приставы собирались арестовать его имущество).

На суде стрелявший рассказал, что его оппонент приехал на встречу с двумя спортсменами, которые в ходе беседы предложили ему «побоксировать» и «пострелять». Ранее, по словам Алексея Р., на него уже оказывалось давление, с него требовали возврата долга. Услышав слова «побоксировать» и «пострелять», предприниматель испугался, решил, что ему грозит реальная опасность из-за невыплаченных денег, и поэтому сходил в машину за ружьем. В пострадавших, по его словам, он не целился, а из ружья выстрелил в землю, но пуля рикошетом попала в ногу одному из мужчин.

Эта версия была опровергнута врачом, лечившим пострадавшего Михаила А. По словам медика, такое ранение могло быть результатом прицельного выстрела, а не рикошета.

- Он приехал с ружьем, он приехал явно стрелять в нас, на встречу. Я не согласен с прокурором, который говорит, что были «противоправные действия потерпевших». Нам никто не объяснил, что значит эта фраза, в чем они заключались. Говорят, что <Алексей Р. > защищался, но, вы все видели видео, там понятно, что он бьет <Андрея К.> прикладом по голове, потом поворачивается ко мне, лежачему, со спины меня атакует. Если он защищался, зачем он К. «вырубал»? Я не понимаю, - сказал на суде Михаил А.

Адвокат Алексея Р. говорит, что тот бил прикладом Андрея К., потому что тот схватился за ружье и пытался его отобрать.

Потом, после выстрелов из ружья, когда второй спутник Андрея К. набросился на Алексея Р. с кулаками, он выстрелил и в него – на этот раз из травматического пистолета, который у него также был при себе. Молодой человек получил ранение плеча.

Пострадавшим повезло, что в тот вечер в «Белладжио» был корпоратив медиков – обоим своевременно оказали первую помощь и вызвали «скорую».

Видео с камеры видеонаблюдения ресторана предоставлено Сергеем Городишениным.

Мягкий приговор

Стрелявший Алексей Р. с места происшествия скрылся, но через некоторое время сам приехал в полицию сдаваться и написал явку с повинной.

Этот факт, а также то, что у мужчины двое детей, был принят Вологодским городским судом во внимание при вынесении приговора. Алексея Р. признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.119 ч.1 (угроза убийством), ст.213 ч.1 (хулиганство с применением оружия), ст.112 ч.2 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Потерпевшие считают, что мягкость приговора также объясняется связями Алексея Р. с начальником УМВД России по Вологде Дмитрием Дугиновым. На суде Михаил А., рассказал, что именно Дугинов во время переговоров о возврате долга выступал со стороны предпринимателя. Юристы со стороны пострадавших даже пытались добиться от следователя, чтобы он допросил Дугинова, но результата это не дало. При этом в пресс-службе УМВД по Вологодской области полностью отрицают какие-либо связи Дугинова и Алексея Р.

Юрист Леонид Пивинь, представлявший на суде интересы Михаила А., сказал, что в своей жалобе требует вернуть дело прокурору для переквалификации. По его мнению, статью, по которой судили стрелявшего, необходимо изменить с «угрозы убийством» на «покушение на убийство». Ранее Леонид Пивинь уже неоднократно заявлял подобные ходатайства, однако ни одно из них не было удовлетворено.

- На видео видно, как подсудимый не просто расстреливал потерпевших, он добивал их. И это видно. Когда мой доверитель был ранен и лежал, истекая кровью, пытаясь вызвать «скорую помощь», он подошел к нему и начал наносить удары. Это что, «угроза убийством»? – говорит Леонид Пивинь.

Он также указал, что, по его данным, в 2004 году в психдиспансере Алексею Р. был поставлен диагноз, в связи с которым он не мог получить разрешение на приобретение и ношение оружия. Однако, тем не менее, оно у него есть, а в городской суд никого из контролирующих органов почему-то не вызывали.

Отдельно в областном суде оспаривалась сумма ущерба, которую Вологодский городской суд постановил выплатить пострадавшим.

Михаил А. пояснил, что ранее занимался боксом, входил в состав сборной России, однако после полученной травмы о своей карьере в спорте ему придется забыть. При этом Вологодский городской суд обязал Алексея Р. выплатить ему всего 200 тысяч рублей.

Вологодский областной суд, рассмотрев 5 февраля апелляционные жалобы, принял решение устранить нарушения законодательства в предыдущем приговоре – там не был указан вид учреждения, в котором Алексею Р. нужно отбывать наказание. В итоге новым решением официально утверждено, что стрелок будет отбывать наказание в колонии-поселении, в остальном же приговор городского суда остался без изменений.

На месте событий 25 декабря 2017 года. Фото: severinform.ru

Пострадавшие – вымогатели?

Адвокат Алексея Р. , выступая во время прений в областном суде, отдельно отметил, что на пострадавших в результате выстрелов молодых людей в данный момент... заведено уголовное дело.

- С апреля (ред. – имеется в виду 2017 год) предпринимателя <Алексея Р. > «кошмарили» потерпевшие. Вызывали на различные встречи, приезжали на них с «группой поддержки», молодыми накачанными людьми, которые играли мускулами (…). У <Алексея Р. > были все основания опасаться того, что на встречу пострадавшие приехали с оружием. В конечном итоге эта ситуация получила развитие – решен вопрос о возбуждении уголовного дела, по которому <Алексей Р. > теперь уже признан потерпевшей стороной, и в данный момент оно расследуется, - заявил на суде адвокат Сергей Осипов.

Эту информацию Newsvo подтвердили в пресс-службе областного УМВД. Дело было возбуждено по статье о вымогательстве, и сейчас находится на завершающей стадии расследования. Точку в вопросе о том, вымогали ли потерпевшие деньги у Алексея Р., поставит суд.