В Череповце менеджер фирмы по установке пластиковых окон присвоила 700 тысяч рублей выручки

05.02.2019 [Происшествия]

В Череповце 42-летняя женщина, работая менеджером в фирме по производству и установке пластиковых окон, за восемь месяцев присвоила 700 тысяч рублей из выручки предприятия.

Как сообщает прокуратура Череповца, в марте 2016 года у женщины возникли проблемы с сыном, проходящим срочную службу в Архангельской области, ей срочно, по ее словам, потребовались деньги на проезд в воинскую часть.

- Поскольку своих средств не имелось, Х. решила присваивать деньги работодателя, который занимался изготовлением и установкой пластиковых окон. Полученные от заказчиков денежные средства Х. в полном объеме предпринимателю не передавала, а забирала себе. Чтобы скрыть следы преступления, Х. подделывала бухгалтерские документы, поэтому факты хищений длительное время  оставались незамеченными, - говорится в сообщении.

При этом не поясняется, почему череповчанка украла 700 тысяч рублей, если деньги были нужны только на проезд в Архангельскую область.

Подсудимая полностью признала вину. Поскольку ранее она не была судима, суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

В пользу работодателя женщины суд взыскал 701 050 рублей, поскольку на дату судебного заседания ничего возвращено не было. Данное обстоятельство подсудимая объяснила тяжелым материальным положением.

Тэги: пластиковые окна, хищение денег

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