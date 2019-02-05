В Череповецком районе браконьер убил беременную лосиху

05.02.2019 [Происшествия]

В Череповецком районе неизвестный браконьер убил беременную лосиху.

Инцидент произошел в январе у деревни Усищево Мяксинского муниципального образования.

Убитое животное нашел егерь.

- Егерь проверял территорию и обнаружил в лесополосе у деревни убитого и разделанного лося. Как оказалось, это была самка с двумя эмбрионами, то есть беременная. На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас останки животного отправлены на экспертизу в Вологду. Там должны установить, как именно животное было убито, а также определить его возраст, - сообщила официальному сайт мэрии Череповца сотрудник пресс-службы районного отдела МВД Анастасия Симанова.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258 «Незаконная охота». Причиненный природе ущерб оценен в 400 тысяч рублей. Пока личность браконьера не установлена.

Добавим, что на момент незаконного отстрела была разрешена охота только на лося до года.

- Даже опытному охотнику сложно установить возраст животного в момент загона. Поэтому подобные случаи бывают ежегодно. В прошлом году также был подстрелен взрослый лось в Кадуе, его возраст помогла определить экспертиза, - пояснил председатель череповецкого общества охотников и рыболов Андрей Павлов.

 

Тэги: браконьер, беременная лосиха

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