В Череповецком районе браконьер убил беременную лосиху

В Череповецком районе неизвестный браконьер убил беременную лосиху.

Инцидент произошел в январе у деревни Усищево Мяксинского муниципального образования.

Убитое животное нашел егерь.

- Егерь проверял территорию и обнаружил в лесополосе у деревни убитого и разделанного лося. Как оказалось, это была самка с двумя эмбрионами, то есть беременная. На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас останки животного отправлены на экспертизу в Вологду. Там должны установить, как именно животное было убито, а также определить его возраст, - сообщила официальному сайт мэрии Череповца сотрудник пресс-службы районного отдела МВД Анастасия Симанова.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258 «Незаконная охота». Причиненный природе ущерб оценен в 400 тысяч рублей. Пока личность браконьера не установлена.

Добавим, что на момент незаконного отстрела была разрешена охота только на лося до года.