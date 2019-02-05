В Вологде полицейские помогли подростку, провалившемуся под лед, выбраться на берег реки

В Вологде полицейские помогли провалившемуся под лед на реке подростку добраться до берега, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел 2 февраля. Около 18 часов 14-летний мальчик решил перейти реку не по мосту, а под ним, чтобы сократить путь. Через несколько метров он провалился, но сумел выбраться из полыньи. После этого школьник двигаться дальше не решился и просил о помощи.

На место прибыл наряд ППС: старший лейтенант полиции Сергей Ушенин, полицейский-водитель старший сержант полиции Андрей Шутов и полицейский-кинолог старший сержант полиции Михаил Чуйков.

Первым делом полицейские поставили служебный УАЗ таким образом, чтобы по возможности осветить фарами реку.

- Принимая во внимание, что подросток снова может провалиться, Сергей Ушенин спустился с берега и пошел в его сторону. Не дойдя до мостовой опоры примерно 1,5 метра, полицейский сам провалился под лед. В полумраке, находясь по пояс в ледяной воде, полицейский не с первого раза нашел лед, который его выдержит, и он смог выбраться из полыньи. Сергей Ушенин аккуратно и, сохраняя хладнокровие, все-таки добрался до напуганного подростка, прижавшегося к опоре моста. Не смотря на то, что подросток боялся вновь провалиться под лед, полицейский сумел убедить мальчика начать двигаться в сторону берега. Тем более, если вновь возникнет опасность Андрей Шутов и Михаил Чуйков придут на помощь, - сообщает пресс-служба УМВД.

После того, как подросток оказался в безопасности, полицейские посадили подростка в служебный автомобиль. Дали теплые вещи и горячее питье. О произошедшем правоохранители сообщили родителям мальчика и вызвали на место «скорую помощь».