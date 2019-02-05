В Череповце в момент передачи товара покупателю задержали наркоторговца

В Череповце наркоторговца задержали в момент передачи наркотиков покупателю у подъезда одного из домов на проспекте Победы.

Продавцом оказался 24-летний молодой человек. Вместе с ним были задержаны двое мужчин-покупателей. Экспертиза показала, что изъятое порошкообразное вещество голубого цвета - наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 0,707 грамма. По месту жительства продавца обнаружили 11 свертков с веществом общей массой более 7 грамм. Исследование установило, что изъятое вещество - метилэфедрон.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение или употребление наркотических средств».