В Череповце в момент передачи товара покупателю задержали наркоторговца

05.02.2019 [Происшествия]

В Череповце наркоторговца задержали в момент передачи наркотиков покупателю у подъезда одного из домов на проспекте Победы.

Продавцом оказался 24-летний молодой человек. Вместе с ним были задержаны двое мужчин-покупателей. Экспертиза показала, что изъятое порошкообразное вещество голубого цвета - наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 0,707 грамма. По месту жительства продавца обнаружили 11 свертков с веществом общей массой более 7 грамм. Исследование установило, что изъятое вещество - метилэфедрон.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение или употребление наркотических средств».

Тэги: наркотики
Фото областного УМВД

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